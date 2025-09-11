Ankara'da araç yangını paniğe neden oldu
Ankara'da seyir halindeyken arızalanması nedeniyle yanmaya başlayan otomobil paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki 06 EIH 399 plakalı Opel marka Vecrta model otomobil, arızalanması nedeniyle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan otomobilde hasar oluştu.