Mudanya'da anız yangını: Alevler zeytinlik alana ilerledi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gece saatleri anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılmasıyla zeytinlik alana ilerlerken yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması için ekipler seferber oldu. Yangın hızlı müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 04:14

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gece saatleri yol kenarındaki anızlık alanda yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede zeytinlik alana ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu alana sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, çıkış edeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

