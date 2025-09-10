10 Eylül 2025, Çarşamba

Bursa'da anız yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı
Bursa’da anız yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı

Bursa'da anız yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 04:13
Güncelleme:10.09.2025 04:14
Bursa'nın Mudanya ilçesinde gece saatleri meydana gelen anız yangını kısa sürede zeytinlik alana ilerledi. Alevlerin yerleşim alanına yakın olması nedeniyle ekipler kısa sürede hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
