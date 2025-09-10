Bursa'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce yükseğe savrularak ağrı yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halinde ilerleyen plakasız motosiklet, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce yükseğe savrularak yola düşerken ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 04:04

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 18.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. H.S. (25) yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen S.D.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce yükseğe savrularak yola düştü.

MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

Kazada motosikletli ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.S., ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü S.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN