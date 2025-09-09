Türkiye'de yetişiyor kilosu 250 bin liraya satılıyor! Sahtesini de yaptılar
Dünyanın en değerli baharatı olan ve fiyatı adeta altınla yarışan safranın kilosu 250 bin liraya kadar çıktı. Safranın yüksek fiyatını fırsat bilen taklitçiler, mısır püsküllerini boyayarak yaptıkları sahte safranları piyasaya sürdü. Uzmanlar, sahte safran ile gerçek safranın birbirinden nasıl ayır edilebileceğine dair ipucu verdi.
Dünyanın en değerli baharatı safranın yüksek fiyatı, sahtesinin piyasaya sürülmesine neden oldu. Mısır püskülleri boyanarak yapılan sahte safranlar satışa sunuluyor.
Dünyanın en değerli baharatı olarak bilinen safranın gramı 250 liradan kilosu ise 250 bin liradan alıcı buluyor. İran'ın belli başlı bölgelerinde, Hindistan'ın Keşmir bölgesinde ve Türkiye'de Safranbolu'da az miktarda yetiştirilebilen birçok hastalığa şifa olan safran, kadınlarda adet sancısı azaltıcı, göz sağlığına destekleyici ve kalp damar sistemini de dengeleyip düzenleyici etkileriyle biliniyor.
Binlerce safran çiçeğinin üzerinde bulunan kırmızı tepecikler sabahın erken saatlerinde tek tek elle toplanarak aroması ve rengini vermesi için kurumaya bırakılıyor. Safranın fiyatının yüksek olması sahtelerinin üretilmesine neden oldu. Sahte safranlar mısır püskülleri boyanarak 'safran' görünümü verilerek elde ediliyor.
Mısır püskülleri safran boyutunda kesilen mısır püskülleri gıda boyası ile boyanarak ve saf safran gibi satışa sunuluyor. Sivas'ta 26 yıldır aktar Serdar Yerliyurt, gerçek safran ve sahtesinin yapıldığı mısır püskülünü gösterip, mısır püskülünün nasıl sahte safrana dönüştürüldüğünü anlattı.