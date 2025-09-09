Viral Galeri Viral Liste Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?

Avrupa futbolunun son yıllarda en çok konuşulan genç teknik direktörlerinden biri olan Domenico Tedesco, kariyerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Hem akademik başarıları hem de saha içindeki liderliğiyle tanınan Tedesco, kısa sürede Almanya'dan Rusya'ya, oradan Belçika Milli Takımı'na uzanan bir yolculuk yaşadı. Peki Tedesco kimdir ve kariyerinde hangi başarılara imza attı? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2025 13:05
Domenico Tedesco, son günlerde Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Genç yaşına rağmen Avrupa'nın önemli kulüplerinde ve milli takım seviyesinde görev alarak dikkatleri üzerine çekti. Futbolseverler, "Domenico Tedesco kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?" sorularına yanıt arıyor. İtalyan asıllı Alman teknik adamın futbol kariyeri ve çalıştırdığı takımlar merak konusu haline geldi.

Domenico Tedesco Kimdir?

12 Eylül 1985'te İtalya'nın Calabria bölgesindeki Rossano kentinde doğan Domenico Tedesco, henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Hem Alman hem İtalyan vatandaşlığı bulunan Tedesco, Stuttgart Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi aldı ve inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Futbola olan ilgisini amatör liglerde ASV Aichwald ve FV Zuffenhausen formalarıyla sürdürdü.

Profesyonel teknik direktörlük kariyerine giden yolda önemli bir adım atan Tedesco, Alman Futbol Federasyonu'nun Hennes-Weisweiler Akademisi'nde eğitim gördü. 2016 yılında akademiden birincilikle mezun oldu.

Domenico Tedesco, 2017 yılında Erzgebirge Aue ile ilk profesyonel teknik direktörlük deneyimini yaşayarak takımı küme düşmekten kurtardı. Aynı yıl Schalke 04'ün başına geçen Tedesco, 32 yaşında Bundesliga'nın en genç teknik direktörlerinden biri olarak tarihe geçti. İlk sezonunda takımı lig ikinciliğine taşıyarak Şampiyonlar Ligi bileti kazandırdı.

2019'da Spartak Moskova'da görev alan genç direktör, 2021'de RB Leipzig'e transfer oldu ve 2022'de kulüp tarihine geçen Almanya Kupası şampiyonluğu elde etti. Şubat 2023'te Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Tedesco, taktiksel esnekliği ile tanınırken, son dönemde adı sıkça Fenerbahçe ile anılsa da henüz resmi bir anlaşma yapılmadı.

