2 milyon liralık rüşvet iddiası! Tututklu Emniyet Müdürü İlker Arslan'a rüşvet soruşturmasında yeni ifade: Dostane para alışverişi

(Foto: DHA)

"BENİ ATEŞİN İÇİNE ATMAK İSTEMİŞ"

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan iş insanı B.Ç.'nin, 'Fazlı Ateş; Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek ile samimi olduğunu, ödemelerde sıkıntı yaşamamamız için temas kurabileceğini söyledi' şeklindeki ifadesi hatırlatılan Fazlı Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile şahıslar arasında aracılık yapıp yapmadığına ilişkin soruya, şu karşılığı verdi

"2019 yılında Gökhan Böcek ile İstanbul'da bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Gökhan Böcek'ten rica etmiştim babası ile tanıştırmasını. Öncesinde belediyeden iş almıştım, yeni dönemde Muhittin Böcek başkan olunca onunla da tanışmak istedim. Başkan ile toplamda 4-5 kez görüşmüşümdür. B.Ç. neden bu şekilde ifade verdi bilmiyorum ama beni ateşin içine atmak istemiş. Bu ifade iftiradır, asılsızdır."

Fazlı Ateş (Foto: AA)

"İLKER MÜDÜR ADINA İSTEDİĞİ 3,8 MİLYON LİRAYI VERDİM" İDDİASI

B.Ç.'nin; belediyedeki hak edişlerin ödenmesine ilişkin Ateş'e 6 milyon 105 bin lira verdiği, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın ihtiyacı olduğunu söyleyerek kendisinden 3 milyon 871 bin lira aldığına yönelik ifadeleri hatırlatılan Fazlı Ateş, "B.Ç.'den 2022 yılında 4,5 milyon TL iş kurmak, sıkıntılarımı gidermek adına borç almıştım. Ödeyemeyince Ankara'daki dairemi onlara verdim. Yine işlerim sıkışınca ödemeleri yapmak için kendisinden 2 milyon elden borç istedim, çalışanı M.A. adına gönderdi. M.A. da hesabından bana parayı gönderdi. Ancak iddia edildiği gibi rüşvet, hak ediş işleri, ödemeler gibi usulsüz işlemlerden kaynaklı almam ya da İlker müdüre para götürmem, para vermem kesinlikle asılsız iftiradır. İlker müdürümüm böyle bir talebi olamaz, olmadı da" dedi.

2 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Belediyeyle iş yapan E.T. adlı iş insanının; hak edişlerle ilgili sorunlarını çözmek için görüştüğü Ateş'in, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek, Genel Sekreter Yardımcısı aynı zamanda Fen İşleri Daire Başkanı S.T. ile görüşerek sorunu halledebileceğini söylediğini, bunun için istenen 2 milyon lirayı elden teslim ettiğine ilişkin ifadeleri sorulan Ateş, İfadesinde "sadece doğru olan 2 milyon TL borç aldığım kısımdır. Kesinlikle ihale ya da işi ile ilgili kendisinden aldığım para söz konusu değildir. 20-25 gün kadar sonra işlerimden hak edişlerimden gelen parayla ödemeyi yapmıştım" karşılığını verdi.

"İLKER ARSLAN İLE 30 YIL ÖNCE TANIŞTIK"

İlker Arslan ile yaklaşık 30 yıl önce Ankara'da tanıştıklarını aktaran Fazlı Ateş, "Antalya'ya gelmem sonrasında kendisi 2024 yılında Antalya İl Müdürü olarak atanınca muhabbetimiz ilerledi, dost olduk. Ailesini de Antalya'da tanıdım. Eşi benim şirketimde 3 ay kadar 2025 yılında SGK'lı oldu ancak iş yerim fiilen açık olmadığından kendisi 2-3 kez gelmiştir. Maaş ödemesi olarak 3 ay asgari ücret ödemesi yaptım. 3 ayın sonunda işten ayrıldı dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi ihalelerinin kendisine verilmesi için İlker Arslan'ın aracı olup olmadığı sorulan Ateş, Bu husus kesinlikle gerçek değil hayal ürünüdür" dedi.

"ÖDEMEMİŞ İSE DE..."

Emniyet Müdürü İlker Arslan'a havale ile gönderdiği 250 bin liranın ne ile ilgili olduğu sorulan Ateş, "İlker müdürü yıllardır tanırım. Dostumdur, gerekirse borç veririm borç alırım. Bu parayı neden gönderdim hatırlamıyorum ancak borç istemiştir. Ben de göndermişimdir. Kesinlikle başka bir anlam ifade edemez. Elden geri ödemiş olabilir. Ödememiş ise de canı sağ olsun, yakın dostumdur" karşılığını verdi.

"DOSTANE PARA ALIŞVERİŞİ"

'İlker Arslan'a ait gümrükleme hizmet bedeli' açıklaması ile bir şirket hesabına yatırılan 997 bin liranın hangi amaçla gönderildiği sorulan Ateş, "O dönem müdür bey yurt dışından araba getirmişti ve gümrükleme işlemi yapılacaktı. Kendisi beni arayarak hesabım müsait ise ödeme yapmamı söyledi. Ben samimiyetimizden dolayı bu parayı gönderdim. Parayı geri alıp almadığımı hatırlamıyorum. Ama dost olarak ödeyip ödememesi benim için çok önemli değildir. Kendisi ile aramızdaki dostluk ilişkisi ileri dereceye geçmiştir. Ancak bu para transferleri kesinlikle rüşvet ya da herhangi bir amaçla değil, dostane para alışverişidir" dedi.

'500 BİN LİRAYI ARAMIZDA SULH ETTİK'

İlker Arslan'ın kızı D.H.A. adına satın alınan ev için satışı yapan şirket hesabına 1 milyon 500 bin lira göndermesinin nedeni sorulan Fazlı Ateş, "İlker müdürüm Gölbaşı'ndaki arsasını bana 2 milyona sattı. Bu ticaretten dolayı kendisine 2 milyon lira göndermem gerekiyordu. İlker müdür bana, arsa parasının 1,5 milyon TL'sini, vereceği IBAN numarasına göndermemi söyledi. Ben de ertesi gün bu hesaba parayı gönderdim. Kalan 500 bin TL'yi ise aramızda dostane borç ilişkisi olduğu için önceki zaman verdiklerimizden sulh ettim. Hem arsa alıp yatırım yapmak istedim hem de İlker müdürümün kızına aldığı dairenin ön ödemesini yapması için yardımcı oldum" dedi.

TAPUDA SATIŞ İŞLEMİ YOK

Diğer yandan; Arslan ve Ateş'in ifadeleri, MASAK raporları ve savcılık mütalaası, çelişkili beyanları dikkat çekti. İlker Arslan, ifadesinde Ankara'daki arsasını 5 milyon TL'ye Fazlı Ateş'e sattığını öne sürerken, Ateş ise rakamın 2 milyon TL olduğunu söyledi. Ancak tapu kayıtlarında herhangi bir satış işlemine rastlanmadı.