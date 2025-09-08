Iğdır'da 302 okulda öğrenciler ders başı yaptı

Iğdır'da 302 okulda 47 bin 999 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim-öğretim yılı, İnönü İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı.

Yeni eğitim yılının ilk ders zilini Vali Ercan Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün öğrencilerle birlikte çaldı. Törende 4. sınıf öğrencileri, okula bu yıl adım atan 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim ederek yeni eğitim hayatlarına "hoş geldiniz" dedi. Etkinlikte minik öğrencilerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Program, öğrencilerin hazırladığı bayrak gösterisiyle devam etti. Renkli görüntülere sahne olan törende, öğretmenler ve okul yöneticileri, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Ortak noktamız, hikayemiz ve yolculuğumuz şüphesiz geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Arasın kenarında büyüyen çocuklarımızın suyun berraklığı gibi temiz, Ağrı Dağı'nın yüksekliği kadar yüce hayalleri var. Bizler inanıyoruz ki, bu toprakların evlatlarının hayali insanlıkta, ahlakta ve hikmette zirvede olmak ve zirvede kalmaktır" dedi.

