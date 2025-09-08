Bursa'da uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirini suçüstü yakaladılar. Şahsın üzerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 14:13

Paylaş



ABONE OL

İnegöl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Merkez Karakol komutanlığı ekipleri Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde bir şahsın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Oğuzhan A. (25) isimli şüpheliyi takibe aldılar.

Takip sırasında şüpheli ekiplerce yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 63 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.