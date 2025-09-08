Muş'ta ilk ders zili çaldı

Muş'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılı, "Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan" mottosuyla başladı.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 13:35

Suvaran Köyü Ortaokulunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler ilk ders heyecanını yaşadı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yaz döneminde ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl "Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan" mottosuyla ilk ders yapıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler okul bahçesine fidan dikti. Minik ellerle toprakla buluşan fidanlar, çevre bilinci ve doğa sevgisinin küçük yaşta kazandırılması adına sembolik bir anlam taşıdı.

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarı dileğinde bulunarak, doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmanın önemine dikkat çekti. Müdür Abdulkadir Altay, yeni eğitim yılına umutla başladıklarını belirterek, "İlk dersimize Suvaran İlk ve Ortaokulunda iştirak ettik. Bakanlığımızın başlattığı kampanya kapsamında 'Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan' temasıyla öğrencilerimizle birlikte ilk dersimizi işledik. Program öncesinde, bugünün anısına her iki okulumuz adına birer fidan diktik. Öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan videoyu izledik ve ardından çevre üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Ümit ediyorum ki buradaki çocuklarımız, gelecekte kök salarak vatana faydalı bireyler olacaklardır. Diktiğimiz fidanların da uzun ömürlü olup bu topraklarda kök salacağına inanıyoruz. Öğrencilerimize destek veren kıymetli velilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim öğretim sezonunun herkese hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Muş'ta eğitim öğretim, 699 okulumuzda görev yapan 6 bin 838 öğretmenimiz ve 104 bin öğrencimizle birlikte bugün başladı. Kazasız, belasız, sıkıntısız ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyoruz" dedi.

8. sınıf öğrencisi Rabia Karakaya ise yaz tatilini verimli geçirdiğini belirterek, "Tatilim evde geçti. Yaz aylarında akrabalarımızın düğünleri vardı, onlara katıldık. Yaz tatilinde kitap okudum. Kitap okuma dışında liseye giriş sınavlarına çalıştım. Okulumuzu özlemiştik. Arkadaşlarımızla oyun oynamayı, öğretmenlerimizle ders işlemeyi ve çalışmayı özlemiştik. Bu sene LGS bizleri bekliyor. Çok çalışmamız lazım. Bu yıl ilk dersimiz 'Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan' oldu. Okul bahçesine fidan diktik. Bu ağaçlarımıza iyi bakacağız. Bu sene çok orman yangını oldu, ormanlarımızı genişletmek için ağaç diktik" ifadelerini kullandı.