Samsun'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Samsun'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dersi "Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapıldı.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 14:16

Paylaş



ABONE OL

2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılışı, Atakum Şehit Fikret Özer İlkokulunda düzenlenen törenle yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, halk oyunları gösterisi ve fidan dağıtımı ile devam etti. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda en büyük gücün gençler olduğunu ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Devletimiz ülkemizi tüm alanlarda hedefe ulaştıracak en temel gücün eğitimli ve nitelikli insan gücü olduğu anlayışından hareketle eğitimi her zaman en önemli öncelik olarak görmektedir. Öğrencilerin iyi eğitim almaları, kaliteli mesleki eğitim almalarının yanı sıra geliştirmeye, araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller olarak yetişebilmeleri için tüm imkanlar seferber edilmektedir. Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı bizlere eğitimde de ailenin belirleyici rolünü yeniden hatırlatmıştır. İlk olarak ailede başlayan eğitim süreci sonrasında okulda ve sosyal hayatta bir ömür boyu devam eder. Türkiye Yüzyılı'nda, Maarif Modeli'nde ifadesini bulan yetkin ve erdemli nesiller için anne-babalarımızla birlikte büyük mesafeler kat edeceğiz. Kıymetli öğrenciler; sizler ülkemizin geleceğe dair hayallerini hedeflere, hedeflerini de gerçeğe dönüştürme mücadelesindeki en büyük gücümüzsünüz. Türkiye Yüzyılı'na büyük katkılar sunacağınıza yürekten inanıyorum. Kendinizi geleceğe çok iyi hazırlamaya, kitap okumaya, geliştirmeye ve araştırmaya hazırlayın. Yarının mühendisleri, mimarları, doktorları, idarecileri sizlerin arasından çıkacaktır. Bu nedenle sizlerden ufkunu geniş, merakınızı da canlı tutmanızı talep ediyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da "Bugün eğitim-öğretim sezonu başlıyor. Bu dönemde Maarif Modeli'nin yanı sıra Aile Yılı kapsamında da eğitimler verilecek. Ayrıca sınıflarımızda ilk ders olarak 'Yeşil Vatanı Korumak' temasıyla dersler işlenecek. Ardından da fidanlar toprakla buluşacak. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer protokol üyeleri, Yeşil Vatanı Korumak temasıyla işlenen ilk derse katıldılar. İlk dersin ardından da okul bahçesine çam fidanları dikildi.