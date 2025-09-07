Kiracı dehşeti! Evi ateşe verdi gözaltına alındı

Mersin’de kiracı olarak oturduğu evi ateşe veren ve bağımlı olduğu iddia edilen şahıs, mahallede korku dolu anlara neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine direnen şahıs gözaltına alınırken, öfkeli mahalleli şahsa tepki gösterdi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

07.09.2025

Mersin'de kiracı olarak oturduğu evi ateşe veren şahıs, mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine direnen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Selçuk K., 4 katlı bir binanın son katındaki dairesinde yangın çıkardı. Alevlerin yükselmesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında evin mutfağından aldığı tabakları camdan dışarı fırlatan şahıs, çalışmaları engellemeye çalıştı. Daha sonra kapıyı açarak çatıya çıkan Selçuk K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay yerine toplanan mahalle sakinleri şahsa tepki gösterdi. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, şüpheli hızla ambulansa bindirilip olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

