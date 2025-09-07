Artvin'de sağanak sonrası heyelan riski! Tünel trafiğe kapatıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak sonrası oluşan heyelan riski nedeniyle tünel yolu trafiğe kapatıldı. Yetkililer, tünelde ve çevresinde incelemelerin sürdüğünü ifade ederek, yol güvenliği sağlanana kadar geçişe izin verilmeyeceğini kaydetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından heyelan riski oluştu. Risk nedeniyle Aşağı Hacılar Mahallesi'nde bulunan tünel, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Arhavi Belediyesi ekipleri tarafından yapılan açıklamada, bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı ve vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiği belirtildi.

Yetkililer, tünelde ve çevresinde incelemelerin sürdüğünü ifade ederek, yol güvenliği sağlanana kadar geçişe izin verilmeyeceğini kaydetti. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

