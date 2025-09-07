Serinlemek için Fırat Nehri’ne giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sıcak havadan bunalarak serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki Muhammed akıntıya kapıldı. Suda kaybolan genci arayan ekipler cansız bedenine ulaştı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 21:58

Olay, Siverek ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında, Nisibi Köprüsü alt kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan Muhammed Talha Al (16), arkadaşlarıyla birlikte feribot iskelesi civarında suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç, suda kayboldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu Muhammed Talha Al'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan genç, otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

