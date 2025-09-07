Kayseri'de hurda deposunda yangın söldürüldü

Kayseri Kocasinan’daki bir hurda deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu; polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 16:45

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Tersane Sokak'ta meydana geldi. Hurda malzemelerin bulunduğu iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.

