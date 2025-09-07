Yaşam

Aydın'daki kazada 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Aydın-Denizli Otoyolu Nazilli gişeleri yakınında E.Ü. yönetimindeki 35 DRG 59 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Araçta bulunan 84 yaşındaki Fatma Gelirli, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Aydın'daki kazada 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Aydın'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

E.Ü. idaresindeki 35 DRG 59 plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu Nazilli gişeleri yakınında bariyerlere çarptı.

Araçtaki Fatma Gelirli (84), ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN