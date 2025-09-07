Aydın'daki kazada 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Aydın-Denizli Otoyolu Nazilli gişeleri yakınında E.Ü. yönetimindeki 35 DRG 59 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Araçta bulunan 84 yaşındaki Fatma Gelirli, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Aydın'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
E.Ü. idaresindeki 35 DRG 59 plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu Nazilli gişeleri yakınında bariyerlere çarptı.
Araçtaki Fatma Gelirli (84), ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.