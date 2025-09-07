Muğla'daki kazadan acı haber! Anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Muğla Seydikemer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı. Otomobildeki S.K.G ve 2 yaşındaki oğlu T.T hayatını kaybederken kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi de yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki Songül Karcı Gergin ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha hayatını kaybetti. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Karcı'nın kontrolünü yitirdiği 48 M 0806 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE OĞLUNDAN ACI HABER

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilden fırladığı belirlenen S.K.G ile oğlu T.T hayatını kaybettiği tespit edildi. S.K ile S.K.G'nın yaralanan 3 çocuğu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

