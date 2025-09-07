İzmir'de düğün sonrası yumruklu ve tekmeli kavga!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 01:56

Paylaş



ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Karabağlar ilçesi Sevgi Mahallesi'nde bulunan düğün salonu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

Kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN