Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 02:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından Fatsa ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte ilçe merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yaklaşık 30 dakika süren yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı noktalarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, iş makineleriyle ilçede olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizledi.

