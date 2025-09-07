Kayseri'de gürültü kavgasında kan aktı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta oturan şahıs, iddiaya göre çok ses çıkardıkları için uyardığı 6 kişilik grup tarafından ilk önce darp edildi daha sonra bıçaklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Bulvarı İğde Parkı'nda meydana gelen olayda; H.B.Y. ile 6 kişilik bir grup arasında iddiaya göre ses çıkardıkları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B.Y., 6 kişilik grup tarafından ilk olarak darp edilirken, daha sonra bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, olaydan sonra kaçan 6 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

