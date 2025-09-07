Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolü kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Araçtaki 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 16:12

Paylaş



ABONE OL

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.



Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Aşağıçaylı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbayıl Ö. idaresindeki 34 HA 6854 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Meral Ö. ve Melike Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN