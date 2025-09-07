AFAD duyurdu! Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 07.09.2025 23:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Saat 23.03'te gerçekleşen deprem İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.

DEPREM

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-09-07

Saat:23:03:19 TSİ

Enlem:39.20917 N

Boylam:28.24306 E

Derinlik:6.93 km

Foto: AFAD

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-09-07 23:03:19 39.20917 28.24306 6.93 MW 4.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 22:44:25 39.15583 28.20222 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 22:40:39 39.20611 28.18361 5.35 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 22:27:57 39.17111 28.20056 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 22:08:29 38.82917 26.77639 8.97 ML 2.0 Ege Denizi - [10.32 km] Foça (İzmir)

2025-09-07 22:06:35 39.20056 28.17111 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 22:03:12 39.16694 28.22861 8.04 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 21:59:09 39.1775 28.16139 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 21:55:15 39.18417 28.17083 7.73 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 21:53:06 40.095 36.06444 7.55 ML 0.9 Artova (Tokat)

2025-09-07 21:52:59 39.17667 28.15556 10.09 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 21:42:08 39.19889 28.17222 7.44 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 21:39:55 39.18639 28.14611 9.94 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 21:26:28 39.15694 28.16861 6.68 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 21:10:53 39.185 28.16 6.01 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 21:08:53 39.20361 28.23583 7.41 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 20:54:20 39.17889 28.15972 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 20:46:02 39.17611 28.18722 8.78 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 20:39:22 40.19194 31.82444 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)

2025-09-07 20:34:42 38.51583 40.29861 7.0 ML 3.3 Genç (Bingöl)

