Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 23:07

Edinilen bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Ziraat Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir araca çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

