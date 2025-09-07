Peş peşe deprem! Balıkesir 6 dakika arayla 2 kez sallandı! Uzman isim A Haber’de uyardı: Tehlikeli olabilir!

Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde 7 Eylül 2025'te peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk sarsıntı saat 12.35'te 4.9 büyüklüğünde ve 7.72 kilometre derinlikte kaydedildi. Aynı bölgede 6 dakika sonra, saat 12.41'de ise 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Sarsıntılar İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili olarak Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Haber Foto Arşiv

"5'E KADAR SARSINTILAR SÜREBİLİR"

Ersoy, bu tür depremlerin volkanik özellik gösterdiğini ve benzer durumları daha önce Santorini Adası çevresinde de gözlemlediklerini hatırlatarak, "Bu seyir büyük bir deprem beklentisini azaltıyor. Ancak 5 büyüklüğüne kadar sarsıntılar yaşanabilir" diye konuştu.

"KUZEYE TAŞINIRSA TEHLİKELİ OLABİLİR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 6,1'in meydana geldiği günden sonraki durumlarda ben şunu söylemiştim yine A Haber'de bu depremin günlerce, haftalarca hatta aylarca sürebileceği öngörüsünde bulunmuştum. Aynı görüşü paylaşıyorum. İncelenmesi gereken çok önemli değişik mekanizması olan depremlerden bir tanesi.

Bu depremi oluşturan fay neredeyse yataya yakın. Bir de aşağıda magmatik faaliyetler var. Her yırtılma bir artçı deprem oluşturduğunda birbirinin üzerine denk gelmiyor geniş bir alanda görülüyor.

Önemli bir enerji boşalımı da var burada. Artçı depremlerin sayısı 3-5 değil binlerce. Binlerce depremin toplam enerjisi önemli bir yer enerjisini boşaltıyor. Ama bunun seyri bu etkiler kuzeye taşınırsa Simav Fayı üzerine taşınırsa biraz tehlikeli olabilir. Ama bu seyir öyle görünmüyor. 6,1'in bu kadar artçısı olması da anormal zaten. Doğru değil. Yani dolayısıyla bu artçı sayısı o kadar fazla ki önemli bir enerji boşaldığını gösteriyor. Bu depremlerin olduğu yerde büyük bir deprem meydana gelmeyebilir büyük ihtimalle öyle seyrediyor. Ama kuzeye taşındığı zaman orada çizgisel fayları çok bariz biliyoruz.