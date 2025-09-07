Peş peşe deprem! Balıkesir 6 dakika arayla 2 kez sallandı! Uzman isim A Haber’de uyardı: Tehlikeli olabilir!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 7 Eylül 2025'te peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk sarsıntı saat 12.35'te 4.9 büyüklüğünde ve 7.72 kilometre derinlikte kaydedildi. Aynı bölgede 6 dakika sonra, saat 12.41'de ise 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Sarsıntılar İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili olarak Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
"5'E KADAR SARSINTILAR SÜREBİLİR"
Ersoy, bu tür depremlerin volkanik özellik gösterdiğini ve benzer durumları daha önce Santorini Adası çevresinde de gözlemlediklerini hatırlatarak, "Bu seyir büyük bir deprem beklentisini azaltıyor. Ancak 5 büyüklüğüne kadar sarsıntılar yaşanabilir" diye konuştu.
"KUZEYE TAŞINIRSA TEHLİKELİ OLABİLİR"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 6,1'in meydana geldiği günden sonraki durumlarda ben şunu söylemiştim yine A Haber'de bu depremin günlerce, haftalarca hatta aylarca sürebileceği öngörüsünde bulunmuştum. Aynı görüşü paylaşıyorum. İncelenmesi gereken çok önemli değişik mekanizması olan depremlerden bir tanesi.
Bu depremi oluşturan fay neredeyse yataya yakın. Bir de aşağıda magmatik faaliyetler var. Her yırtılma bir artçı deprem oluşturduğunda birbirinin üzerine denk gelmiyor geniş bir alanda görülüyor.
Önemli bir enerji boşalımı da var burada. Artçı depremlerin sayısı 3-5 değil binlerce. Binlerce depremin toplam enerjisi önemli bir yer enerjisini boşaltıyor. Ama bunun seyri bu etkiler kuzeye taşınırsa Simav Fayı üzerine taşınırsa biraz tehlikeli olabilir. Ama bu seyir öyle görünmüyor. 6,1'in bu kadar artçısı olması da anormal zaten. Doğru değil. Yani dolayısıyla bu artçı sayısı o kadar fazla ki önemli bir enerji boşaldığını gösteriyor. Bu depremlerin olduğu yerde büyük bir deprem meydana gelmeyebilir büyük ihtimalle öyle seyrediyor. Ama kuzeye taşındığı zaman orada çizgisel fayları çok bariz biliyoruz.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin derhal saha taramalarına başladığını duyurdu.
"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
PEŞ PEŞE İKİ DEPREM
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:12:35:09 TSİ
Enlem:39.17528 N
Boylam:28.16556 E
Derinlik:7.72 km
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:12:41:58 TSİ
Enlem:39.18194 N
Boylam:28.17111 E
Derinlik:9.96 km
İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Sındırgı merkezli deprem, başta Balıkesir olmak üzere Bursa, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, sosyal medyada yaşadıkları anları paylaştı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
AFAD 7 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-09-07 12:35:09 39.17528 28.16556 7.72 ML 4.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 12:08:18 39.25722 28.11472 6.98 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 12:07:45 39.13361 28.21722 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 12:03:45 39.24944 28.08722 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 11:58:12 39.22611 28.14417 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 11:52:15 39.22444 28.16917 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 11:43:56 39.18472 28.2325 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 11:26:18 39.19111 28.20278 6.27 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 11:19:38 39.21083 28.12 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 11:00:49 40.07528 36.06028 6.69 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2025-09-07 10:35:10 39.15917 28.13583 6.98 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 10:31:07 39.21472 28.16028 7.43 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 10:30:28 39.21 28.20111 6.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 10:12:02 39.17111 28.26056 6.55 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 10:08:52 39.20583 28.07722 6.99 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 10:07:22 39.24194 28.05306 5.89 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 10:06:32 36.11056 28.88417 15.58 ML 2.1 Akdeniz - [43.27 km] Seydikemer (Muğla)
2025-09-07 09:57:03 40.04167 35.97528 6.06 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)
2025-09-07 09:54:11 39.22333 28.16056 7.01 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 09:51:41 39.20861 28.14694 5.22 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 09:35:41 39.18333 28.17222 6.98 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 09:25:22 39.18389 28.22333 6.96 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)