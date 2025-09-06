Bodrum'da ormanlık alanda yangın! Alevler kontrol altında

Muğla'nın tatil cenneti ilçesi Bodrum'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 06.09.2025 15:10

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre trafondan kaynaklanan yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve su tankeri ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.



Milas-Bodrum kara yolu ise yangın söndürme araçları ile ekiplerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için geçici süreyle kapatıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangın, hava araçları ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Yangında 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

