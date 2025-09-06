Molotoflu saldırıda 'yanlış daire' iddiası! Yeni detaylar ortaya çıktı

Molotoflu saldırıda 'yanlış daire' iddiası

'YANLIŞ DAİRE' İDDİASI

Şüphelilerden Tugay Konya, ifadesinde İngiltere'de bulunan Karafoğlu'nun kendisinden keşif yapmasını istediğini, 2 numaralı daireye yönelik bilgi topladığını ancak apartmana girmediğini belirtti.

Konya ifadesinde şunları söyledi:

"Orhan, 1 Eylül'de akşam saat 16.00 sıralarında yabancı bir numaradan aradı. Bana bir adres vereceğini, burada önceden kendisinin yanında olan Emre'nin oturduğunu, ondan 1 milyon alacağı olduğunu, telefonlarını engellediği için ona ulaşamadığını, bu adrese giderek Emre'nin orada oturup oturmadığına bakmamı istedi. İlk başta gitmek istemedim, 21.00'de tekrar aradı ve alacağı olduğunu, sıkıntılı bir durum olmadığını söyledi. Gideceğim adresi attı. Apartmana girerek 2 No'lu dairenin yolun ne tarafına baktığını öğrenmemi istedi. Apartman kapısında şifre olduğunu söyleyerek içeri girmedim. Orhan ile görüntülü görüşüyorduk. Binanın dış cephesini gösteriyordum. Olayların buraya varacağını bilmiyordum."

Konya'nın ifadesi sonrası hedef alınan 2 numaralı daire yerine yanlışlıkla Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı 4 numaralı eve saldırı düzenlendiği üzerinde durulduğu bildirildi.