Molotoflu saldırıda 'yanlış daire' iddiası! Yeni detaylar ortaya çıktı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı eve yönelik düzenlenen molotofkokteyli saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin aslında apartmandaki 2 numaralı daireyi hedef aldığı, ancak yanlışlıkla Aras’ın ailesinin oturduğu 4 numaralı dairenin balkonuna saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Olay, 1 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde meydana geldi. Şapkalı 2 kişi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı birinci kattaki 4 numaradaki evinin balkonuna molotofkokteyli attı.
Çevredekiler çıkan yangını söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerasına da yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLER KAMERADA
Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da adrese geldi. Olay anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, siyah giyen 2 kişinin, saldırı için hazırlık yaptıkları ve sonra molotofkokteylini atıp bölgeden kaçtıkları yer aldı. 2 kişinin eşyaları yaklaşık 300 metre uzaklıkta, Güneş Evi Parkı yanındaki bir evin bahçesinde bulundu.
KOLONYA ŞİŞELERİNİ ÇALMIŞLAR
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yalçın D.K. Menteşe ilçesindeki Kent Meydanı'nda saat 02.00 sıralarında, Mesut Can Ç. ise evinde saat 04.15'te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin, Recai Güreli Caddesi'ndeki zincir marketten de 5 kolonya şişesi çaldığı tespit edildi.