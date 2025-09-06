Düşmanların korkulu rüyası olmuşlardı! ’Tülütabaklar’ sokağa indi

Yaşam

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtarılmasının 103. yıl dönümü nedeniyle kent genelinde kutlama törenleri düzenlendi. Törenlerde kurtuluşun simgelerinden olan, giydikleri kostüm ve ürkütücü görünümleri ile düşman devriyelerinin korkulu rüyasına dönüşen "Tülütabaklar" da yer aldı. Bazı vatandaşlar Tülütabaklar tarafından boyanmamak için kaçacak yer aradı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalarda şehrin işgalden kurtuluşunun simgeleri arasında yer alan, giydikleri kostüm ve ürkütücü görünümleriyle düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu söylenen Tülütabaklar, davul ve zurna eşliğinde gösteri yapıp, kutlamaya katılanların yüzlerini siyaha boyadı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü resmi törenle kutlandı. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri, Kuvay-i Milliye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın çelenk koydu.

Anıta çelenklerin konulmasının ardından, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın askeri araç üzerinden halkı selamladı. Balıkesir milletvekilleri, kurum ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini anlatan şiir sunumları sonrası geçit töreni yapıldı. Kutlama etkinliklerinde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de yer aldı.

TÜLÜTABAKLAR YİNE ALANDAYDI
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun simgesi olan Tülütabaklar, bu yıl da Balıkesirliler tarafından ilgiyle izlendi.

İşgal yıllarında, giydikleri kostüm ve ürkütücü görünümleriyle düşman devriyelerine korkulu rüyası olduğu iddia edilen Tülütabaklar, geçit töreni sırasında alana davul ve zurna eşliğinde giriş yaptı.

Protokol önünde kısa bir oyun sahneleyen Tülütabaklar, daha sonra etkinlikleri izlemeye gelenleri üzerine koşup, yüzlerini boyadı.

Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumuyla boyayan, korkutucu halleriyle savaş dönemindeki Tülütabakları canlandıran grup, etkinliğe katılanların üzerlerine doğru koşup, yüzlerini siyaha boyadı.

BOYANMAK İSTEMEYEN VATANDAŞLAR KAÇACAK YER ARADI
Vatandaşlardan bazıları boyanmamak için tören alanından uzaklaşırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

