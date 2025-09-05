İstanbul'da eğitim öğretimde ilk gün tedbiri! Valilik duyurdu

İstanbul Valiliği, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılında ilk gün okulların saat 10.00 ila 15.00 arasında açık olacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde: "Bilindiği üzere 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır. İlimizde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak olup, ilk gün itibariyle 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir. Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi - özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

