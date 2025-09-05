Kayseri ilk kez Kültür Yolunda: Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 05.09.2025 12:32

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , törende yaptığı konuşmada, "Kayseri'ye geldiğinizde, Kayseri'nin sokaklarında dolaşmaya başladığınızda sıradan bir şehirde olmadığınızı hemen anlıyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin ve medeniyetimizin bu özel şehrine her zaman ayrı bir önem verdik. Kayseri'nin gerek ulusal gerekse uluslararası farklı şehirlerle rekabetinde destek olmanın gayreti içinde olduk. Biz bakanlık olarak Kayseri'nin potansiyeline, şehrin enerjisine, Kayserili hemşehrilerimizin çalışkanlığına inanarak, bu şehrin çok daha fazlasını başarılabileceğinden hiçbir zaman tereddüt etmedik." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Bunun için şehrini seven, şehrin esnafını, ticaretini, ekonomisini önemseyen, yaşadığı şehre değer katmak isteyen herkesin kendi şehrini bu rekabette avantajlı konuma getirmek için mücadele etmesi gerektiğini belirtiyorum. Hepimiz kendimize şu soruyu sormalıyız; bizim şehrimiz ulusal ve uluslararası rekabette nasıl ön plana çıkabilir? Şehrimize daha fazla turist nasıl çekebiliriz? Farklı şehirlerden, ülkelerden insanların şehrimize gelmesi için biz neler yapabiliriz? İşte bu sorulara gerçekçi cevaplar verip, doğru stratejiler geliştirerek ve en önemlisi belirlenen hedeflere ulaşmak adına ortak hareket edebilecek bir irade ortaya koyabilirsek, işte o zaman birçok şeyi başarmış olacağız. Biz de bakanlık olarak şehirlerimizin sahip olduğu potansiyelin en doğru şekilde yönetilmesi ve bu potansiyelin bir avantaja dönüşmesi adına bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara ağırlık vermiş durumdayız. Şehirlerimizin dünya kentleriyle rekabetinde öne çıkması ve fark yaratması için modern turizm anlayışının gereklerini yerine getiriyoruz. Bilimsel veriler ışığında Kayseri'nin sahip olduğu potansiyeli en doğru şekilde tespit ederek, şehrin avantajlarını ön plana çıkartıp, eksiklerin giderilmesi adına da gerekli çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Diğer yandan dünyanın dört bir yanında şehrimizi tanıtıyor, tüm güzelliklerini anlatarak yabancı misafirleri Kayseri'ye davet ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri ayağı başladı. (A Haber arşiv)

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR ATILIMI: DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin 20 şehre ulaşarak dünyanın en büyük festivali haline geldiğini ve şehirlerin kültürel mirasını dünyaya tanıtmayı hedeflediğini değindi: "Bakanlık olarak ortaya koyduğumuz bu yeni vizyon çerçevesinde 'Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm' anlayışıyla geliştirdiğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri de bu politikanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Beş yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival, ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden olmasının yanında katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir. Bu yıl Kayseri'nin eklenmesiyle çok daha zenginleşen Kültür Yolu Festivali, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür atılımıdır. Amacımız, sahip olduğumuz özgün ve geleneksel kültürel değerlerimizi, uluslararası kültür sanat formlarıyla harmanlamak ve bunları şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmaktır."

SANATIN SESİ FİLİSTİN İÇİN YÜKSELİYOR

Son olarak Bakan Ersoy, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekerek , şunları kaydetti: "Biz, her zaman her platformda sanatın iyileştirici yanına vurgu yapıyoruz. Silahların değil şarkıların, türkülerin sesinin çıkmasını istediğimizi belirtiyoruz. Fakat şu anda tüm dünyanın gözleri önünde hepimizi derinden yaralayan, umutlarımızı azaltan saldırılara şahit oluyoruz. Biz, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi festivalimizde Filistin'i unutmadık. Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak Filistin için de özel etkinlikler hazırladık. Söyleşi, konferans, çalıştay ve atölye faaliyetlerinin yanında sinema ve tiyatro alanında da çok özel içerikler sizlerle buluşacak. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanat hayatına her alanda katkı sağlamaya devam edeceğiz."