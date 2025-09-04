Yaşam

'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık! Tutuklandı

Kırklareli'nde "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık! Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

"Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı E.T, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.