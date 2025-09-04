Adana'da traktör sulama kanalın devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Adana Yüreğir’de sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Necdet Okur yaşamını yitirdi. Traktör halatla kaldırılırken, Okur’un cesedine ulaşıldı ve cenazesi morga götürüldü.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Taşçı Mahallesi'ndeki tarladan geri manevra yaparak ana yola çıkmak isteyen Necdet Okur idaresindeki traktör, kısmen dolu olan sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla traktörü kaldıran Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri aracın altında kalan Okur'un cansız bedenine ulaştı.
Necdet Okur'un cenazesi morga kaldırıldı.