Yaşam

Oto tamirhanesinde uyuşturucu ele geçirildi!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki oto tamirhanesinde 1 kilo 580 gram esrar ve 619 gram kokain ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki tamirhaneye operasyon düzenledi.

İş yerindeki incelemede buzdolabı, çekyat ve çantalara gizlenmiş 1 kilo 580 gram esrar, 619 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli B.Ü. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adreste yapılan arama polis kamerası tarafından görüntülendi.