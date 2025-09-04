Bolu'da alkollü sürücü sürücü ağaca çarptı: 2 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparken kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların alkollü olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 11:43

Bolu'da D-100 kara yolunda otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Kültür Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. idaresindeki 06 JY 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü S.K. ile araçtaki A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Sürücü S.K.'nın yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

