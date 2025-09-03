Saklandığı evde yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, “yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama” suçundan aranan zanlı yakalandı. Saklandığı evde gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 10:13

"Yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama" suçundan arandığı belirlenen S.E'nin (57), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

S.E, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik dün düzenlediği operasyonda S.E, Çavuşbey Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanmıştı.