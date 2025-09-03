Yurt dışına kaçmaya çalışan 243 terör örgütü üyesi yakalandı!

Edirne'de yılın ilk 8 ayında, yurt dışına kaçmaya çalışan 243 terör örgütü üyesi yakalandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, güvenlik güçlerinin sıkı tedbirler aldığını söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır hattından yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik güvenlik güçlerinin sıkı tedbirler aldığını söyledi.

Terör örgütü üyeleri ve yakalama kararı olan şüphelilerin ele geçirilmesi için kent genelinde denetimlerin aralıksız yürütüldüğünü ifade eden Sezer, çok sayıda suçlunun yakalandığını dile getirdi.

Tedbirlerin artarak süreceğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne bir sınır şehri. Yasa dışı örgüt mensupları, Edirne'yi bir kaçış noktası olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bu sene güvenlik güçleri önemli çalışmalar yaptı. 243 örgüt mensubu geride kalan 8 ayda yakalanmış durumda. Yine Alemdağ Spor Kulübü Başkanı cinayetinin zanlısı gibi çeşitli suçlardan aranan 383 şüpheli yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı."

Sezer, yapılan denetimlerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1009 firari hükümlünün de yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini ifade etti.