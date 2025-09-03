İzmir'den acı haber! Eğitim uçağı düştü

"Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır."





Açıklamada, kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.

"SON FOTOĞRAFI OLACAĞINI KİM BİLEBİLİRDİ Kİ"

Öte yandan Berfu Hatipoğlu'nun Instagram hesabından yaklaşık 14 saat önce paylaşım yaptığı görüldü.

Kaza haberinin ardından bu paylaşıma, birçok kullanıcıdan "Son fotosu olacağını kim bilebilirdi ki, mekanın cennet olsun inşallah. Işıklar içinde uyu..." gibi yorumlar geldi.