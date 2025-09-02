Bursa'da aranması bulunan firariye düğünde operasyon: Kalabalık grup polise saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satışı suçlarından çok sayıda sabıkası bulunan Olcay B. bir düğünde olduğu bilgisinin ardından ekipler operasyon düzenledi. Olayda düğünde bulunan kalabalık grup, Olcay B'nin gözaltına alındığı sırada polise saldırdı. Ekipler kalabalığı biber gazı sıkıp havaya ateş açarak dağıttı.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:02

Paylaş



ABONE OL

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı suçlarından çok sayıda sabıkası bulunan Olcay B. 'nin Orhaniye mahallesi Hafız Mehmet Doğru sokakta düzenlenen bir düğünde olduğu bilgisine ulaştı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri sokaktaki düğüne giderek şüpheliyi yakaladı. Düğüne katılan şüphelinin yakınları da polis ekiplerine şüpheliyi vermemek için saldırdılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler aranan şahsı gözaltına alırken, kalabalığı da biber gazı sıkıp havaya ateş açarak dağıttılar. O sırada fenalık geçiren bir kadın ise Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN