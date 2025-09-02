Sazlıktaki yangına müdahale sırasında çalılara takılan kişi kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangına hortumla müdahale etmeye çalışan bir vatandaş çalılara takılınca zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:09

Yangın, saat 22.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde çıktı. Sazlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi, jandarma ve 2 arazöz sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, sazlığa girip hortumla müdahale etmeye çalışan kişi, çalılara takıldı. Burada zor durumda kalan kişi, ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yangın, ekiplerin 4 saat süren müdahalesinden sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.