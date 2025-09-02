Malatya'da 7 katlı apartmanda korkutan kaza: Dengesini kaybeden genç kız pencereden düştü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 1'nci katında bulunan 14 yaşındaki genç kız, sigara içtiği sırada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten yere düştü. Yaşanan olayda Z.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tasasız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında yaşayan Z.K. (14) odasının penceresinde sigara içtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Z.K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

