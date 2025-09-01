Ağrı'da korkunç olay! Küçük çocuk oynadığı tüfekle kardeşini öldürdü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir çocuğun tüfekle oynarken kardeşini vurdu. Silah sesini duyan aile, odaya gittiğinde 5 yaşındaki çocuğu hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 17:23

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir çocuğun tüfekle oynarken vurduğu kardeşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Oyacık köyünde 11 yaşındaki çocuk, evde tüfekle oynarken kazara kardeşini vurdu. Silah sesini duyan aile, odaya gittiğinde 5 yaşındaki çocuğu hareketsiz buldu.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

