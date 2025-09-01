Evini alevlerden korumaya çalışırken kalp krizi geçirdi

Denizli’nin Buldan ilçesinde günlerdir süren orman yangını mahalleleri tehdit ediyor. Evini alevlere karşı savunmaya çalışan 65 yaşındaki Ali Kara kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 17:53

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 5 gündür devam eden orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Bölmekaya Mahallesi'ne sıçradı. Mahallede tahliye kararı alınırken, alevlerin evlere yaklaşması paniğe yol açtı. Bu sırada evini yangından korumak için çaba gösteren Ali Kara fenalaşarak yere yığıldı. Ekiplerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılan Kara'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Kara'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bölgede devam eden yangına müdahaleler sürüyor. Yangına helikopterler de havadan destek sağlıyor. Helikopterlerin yangına daha hızlı müdahale edebilmeleri amacıyla vatandaşlar yangın havuzlarına traktörlere taktıkları tankerler ile su taşımaya devam ediyor.



YANGINI DURDURMAYA ÇALIŞIRKEN FENALAŞTI



Yangınına müdahale sırasında kalp krizi geçiren Ali Kara'nın eşi Yasemin Kara, "Buldan'ın Bölmekaya Mahallesi'nde yaşıyorum. Yangın dün geldiği sırada evin önündeydik. Eşimle birlikte bağ ve bahçeyi ıslayarak önlemeye çalıştık. Bütün komşularla birlikte burada toplandık. Evlere ulaşmasın diye buradaki bağları ısladık. Yangın hızlı bir şekilde köyün içine kadar girdi. Eşimle burada önlemeye çalışırken komşunun çatısı yanmaya başladı. Sonrasında oradaki yangını durdurmaya çalıştık. Oradaki yangını durdurmaya çalışırken eşimle fenalaştı ve kalp krizi geçirdi. Şuanda Denizli'ye kaldırıldı ve yoğun bakımda. Kayınpederim de aynı şekilde hastaneye kaldırıldı. Biz yangın esnasında koruyabildiğimiz kadar korumaya çalıştık. Allah yardımcımız olsun. Dün yangın buraya geldiğinde bütün ekipler, gönüllüler ellerinden geleni yaptılar. Bağlardaki üzümlerimiz, meyvelerimiz yangında kül oldu" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ ZOR KURTARDIK BURADAN"

Yangında tarım aletlerinin ve hayvan gıdalarının yandığını belirten Hakan Ayar, "5 gündür buradaki ormanlar yanıyor. Mahallemize yakın bir tepede yangın vardı. Buraya gelmesin diye dua ediyorduk ve ardından yangın söndü. Ama sonrasında tekrardan yangın çıktı. Tepeden aşarak mahalleye doğru geldi. Yaklaşık 5 dakika içerisinde yangın rüzgarın etkisiyle mahalleye çevreledi. Her taraf yandı. Kendimizi zor kurtardık buradan. Dayım kalp krizi geçirdi, dedem de dumandan etkilendi ve ikisi de hastaneye kaldırıldı. Ağaçlarımız yandı. Helikopterler aralıksız çalışıyor ama daha hala sönmedi. Yangın bir anda üstümüze doğru geldi. Yoğun dumandan nefes alamıyorduk. Dün köyde tahliye olunca burada yatamadık. Buldan'da kaldık. Komşumuzun çatısı yandı. Çok şükür can kaybı olmadı. O kadar çok şiddetliydi ki hayvanları kendilerini kurtarsın diye saldık. Çok kötü bir facia ile karşı karşıya kaldık. Ben hayatımda böyle bir yangın görmedim. Bostanyeri Mahallesi'nde bir abimizin 15 hayvanı telef olurken evi de yandı" şeklinde konuştu.

