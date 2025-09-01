Kayseri’de bıçaklanan bina görevlisi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 01.09.2025 17:21

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Uçar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bina sakini B.B. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.B. eline geçirdiği ekmek bıçağı ile bina görevlisi B.A.'yı defalarca bıçakladı. Meydana gelen olayda B.A. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.