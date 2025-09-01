Afyonkarahisar direğe çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak direğe çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 12:38

Kaza, Emirdağ ilçesi Çatallı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., idaresindeki 06 FCY 27 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç ardından yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte E.K. ve Y.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.