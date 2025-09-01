Ardahan'da 450 ton bal üretildi

Ardahan'da coğrafi işaret tescilli çiçek balında hasat sona erdi. Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, bal rekoltesinde yaşanan artışın üreticileri sevindirdiğini belirterek, sezonda yaklaşık 450 ton üzerinde bal üretimi gerçekleştiğini söyledi.

Kafkas arı ırkının gen merkezi olan Ardahan'da arıların yüzlerce çiçek ve ballı bitkiden ürettiği tescilli çiçek balında hasat sona erdi. Bal rekoltesinde yaşanan artış ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, ''2025 yılı diğer yıllara oranla daha verimli geçti. Tabii bazı bölgelerimizde hasat dönemi öncesinde dolu yağışının etkili olması öncelikle bizleri korkuttu. Ama daha sonra mevsim erken olunca toparlandı. Doğada tekrardan ballı bitkilerin olgunlaşmaya başlamasıyla rekolte yükseldi. Geçmiş yıllara göre 2025 yılındaki rekoltemiz çok iyi. Yani kovanlarda kilo başı 8 ile 20 kilo arasında verim elde ediliyor ve bunu arılı kovanlarımıza böldüğümüzde 12 kilogram olarak hesaplayabiliriz. İlimizde ortalama 600 kayıtlı arıcımız bulunmakta. Bu arıcılarımızda 35 bin kovan bulunmakta. Bu yılki rekoltemiz ortalama kovan başına 12 kilogram elde edildi. Bunu da 35 bin kovanla çarptığımız zaman yaklaşık 450 tona yakın bir bal elde etmiş oluyoruz'' dedi.