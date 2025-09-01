Isparta'da devlet destekli kurulan bağlarda üzüm hasadı başladı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Kuyucak köyünde, devletin verdiği hibe destekle kurulan üzüm bağlarında hasat başladı.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 12:37

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021'de "Kuyucak Köyünde Bağcılığı Geliştirme Pprojesi" kapsamında sağlanan hibeyle oluşturulan bağlarda üzümler toplanıyor.



Yaklaşık 2 bin dekar alanda üretim yapılan köyde, bu yıl 2 bin 500 ton üzüm üretimi bekleniyor.



Yalvaç Kuyucak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Süleyman Yurtseven, üzümün köy halkı için önemli bir ürün olduğunu söyledi.



Geçmiş yıllarda üretimde yer bağcılığı sistemi kullanıldığını, şimdi ise telli terbiye uygulamasına geçtiklerini anlatan Yurtseven, bu sayede üretimin ve gelirin arttığını kaydetti.



Üretilen üzümün kilogram fiyatının toptan 70 lira, perakende ise 130 lira olduğunu belirten Yurtseven, "Devletimiz genç çiftçilerimizi hibe destekli projelerle destekledi. Bu sayede köyümüz göç vermeyi durdurdu ve köyümüze tersine göç başladı." dedi.

