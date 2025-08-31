Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Bektaşlı köyü yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler hafif yaralandı. Araçlardan birindeki yolcu panik atak geçirince hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 12:14

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Bektaşlı köyü mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki otomobil ile Ö.Y. idaresindeki otomobil Bektaşlı-Kasırgollu yol ayrımında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri hafif sıyrıklarla kurtulurken, otomobillerden birinde bulunan bir yolcu panik atak geçirdiği için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

