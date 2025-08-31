Kahramanmaraş'ta siber suç operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta siber suç operasyonunda gözaltına alınan M.R.K, E.G. ve M.G. tutuklandı.Şüphelilerin kamu kurumlarına yetkisiz erişim sağlayarak vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgu paneli üzerinden ele geçirip sattıkları belirlendi.

Kahramanmaraş'ta siber suçlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçunu işleyen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, illegal faaliyetlerle çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna yetkisiz erişim gerçekleştiren, vatandaşlara ait kişisel verilerle internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak bilgileri ele geçirdikleri ve sattıkları tespit edilen M.R.K, E.G. ve M.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

