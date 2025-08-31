Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Denizli'nin Tavas ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Kuddusi Kılcı yönetimindeki 06 EDN 681 plakalı hafif ticari araç, Medet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden 5 kişi, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtakilerin Muğla'dan Ankara'ya doğru gittikleri öğrenildi.