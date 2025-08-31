Muğla’da ruhsatsız silah operasyonu! 12 kişi yakalandı

Muğla’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda evlerinde ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 12 kişi yakalandı.

31.08.2025

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 bin 264 tabanca fişeği, 23 av tüfeği kartuşu, 16 tabanca şarjörü, ayrıca bıçak, muşta, 2 biber gazı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

