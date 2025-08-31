Aydın’da kurtarılan leylek ve flamingo doğaya salındı

Aydın’da Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından koruma altına alınan bir leylek ve bir flamingo, rehabilitasyon süreçlerinin ardından doğal yaşam alanları olan Bafa Gölü’ne bırakıldı.

Yaklaşık bir ay önce Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde, ebeveynleri yuvaya dönmeyince aç ve susuz kalan yavru leylek, köy muhtarı ve vatandaşların ihbarı üzerine EKODOSD ekiplerince teslim alındı. Düşme nedeniyle ayaklarında hafif dengesizlik bulunan ve zayıf düşen leylek, tedavi edilip beslendikten sonra güç kazandı. Sağlığına kavuşan kuş, Bafa Gölü'nün kuş yoğunluğuyla bilinen Serçin bölgesinde yeniden doğaya salındı.

Öte yandan, Kuşadası'nda bir otelin plajına inen üç genç flamingodan uçamadığı için yorgun düşen biri de EKODOSD tarafından kurtarıldı. Bir gece boyunca beslenip misafir edilen flamingo, ertesi gün Bafa Gölü'ne bırakıldı. Flamingonun kısa sürede göldeki diğer flamingolarla kaynaştığı ve beslenmeye başladığı bildirildi.

